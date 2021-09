Crisiscentrum opende 81 nieuwe dossiers voor bedreigde personen vorig jaar

Het Crisiscentrum heeft in 2020 81 nieuwe dossiers geopend voor personen die bedreigd worden in de uitoefening van hun functie, beroep of maatschappelijke rol. Het gaat in totaal om 151 personen. Dat blijkt woensdag uit het jaarverslag van het Crisiscentrum.