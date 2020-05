De scholen kunnen vrijdag op een veilige manier heropenen. 'Kinderen en scholen in het algemeen worden niet beschouwd als een belangrijke motor voor de covid-19-epidemie, dit in tegenstelling tot wat we weten over het klassieke griepvirus', zegt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

'We zouden er nogmaals op willen wijzen dat het wetenschappelijk en medisch heel duidelijk is dat kinderen zelden ziek worden omwille van covid-19. Als ze ziek worden gaat het meestal om milde symptomen', wil Van Gucht ouders geruststellen.

Volgens de officiële statistieken is slechts 1,7 procent van de mensen in België die wegens het coronavirus gehospitaliseerd worden, jonger dan 19. Bovendien gaat het in die gevallen slechts om milde infecties en moeten ze meestal alleen voor observatie in het ziekenhuis blijven. Ze kunnen dan ook vrij snel naar huis gestuurd worden, klinkt het.

De wetenschappelijke wereld is het echter nog niet eens over de vraag of kinderen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. 'Er zijn bepaalde indicaties dat kinderen mogelijk minder virus zouden uitscheiden dan volwassen, maar dat is wetenschappelijk nog niet 100 procent zeker', aldus Van Gucht.

Ook Belgische pediaters denken dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. 'Het is zelfs veel belangrijker dat kinderen naar school kunnen gaan voor hun gezondheid, welzijn en opvoeding en dat dat niet opweegt tegenover het mogelijke risico op het oplopen van covid-19', zegt Van Gucht.

Hij wijst er ook op dat sommige landen zoals Zweden hun scholen nooit hebben gesloten, andere landen hebben ze intussen weer geopend zoals Duitsland en Denemarken. Nederland en Frankrijk hebben hun scholen vandaag ook gedeeltelijke weer geopend. 'We denken dat dit ook in Belgie op een veilige manier zal kunnen gebeuren.'

'We zouden er nogmaals op willen wijzen dat het wetenschappelijk en medisch heel duidelijk is dat kinderen zelden ziek worden omwille van covid-19. Als ze ziek worden gaat het meestal om milde symptomen', wil Van Gucht ouders geruststellen. Volgens de officiële statistieken is slechts 1,7 procent van de mensen in België die wegens het coronavirus gehospitaliseerd worden, jonger dan 19. Bovendien gaat het in die gevallen slechts om milde infecties en moeten ze meestal alleen voor observatie in het ziekenhuis blijven. Ze kunnen dan ook vrij snel naar huis gestuurd worden, klinkt het.De wetenschappelijke wereld is het echter nog niet eens over de vraag of kinderen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. 'Er zijn bepaalde indicaties dat kinderen mogelijk minder virus zouden uitscheiden dan volwassen, maar dat is wetenschappelijk nog niet 100 procent zeker', aldus Van Gucht. Ook Belgische pediaters denken dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. 'Het is zelfs veel belangrijker dat kinderen naar school kunnen gaan voor hun gezondheid, welzijn en opvoeding en dat dat niet opweegt tegenover het mogelijke risico op het oplopen van covid-19', zegt Van Gucht. Hij wijst er ook op dat sommige landen zoals Zweden hun scholen nooit hebben gesloten, andere landen hebben ze intussen weer geopend zoals Duitsland en Denemarken. Nederland en Frankrijk hebben hun scholen vandaag ook gedeeltelijke weer geopend. 'We denken dat dit ook in Belgie op een veilige manier zal kunnen gebeuren.'