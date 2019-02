Crisisberaad CD&V: 'Schauvliege heeft zich geëxcuseerd, dat gebeurt niet vaak in politiek'

'Minister Schauvliege heeft tekst en uitleg gegeven aan de fractieleden, ze heeft zich ook geëxcuseerd. Dat is iets wat in de politiek niet vaak gedaan wordt als er een fout gemaakt wordt. We gaan nu alles verder samen bekijken', zei Beke alvorens samen met viceminister-president Hilde Crevits en Joke Schauvliege te vertrekken.

Vermoedelijk wordt er nu verder vergaderd op het partijhoofdkwartier.

'Enorme druk'

Een partijtopper heeft na afloop van de vergadering 'de indruk dat er begrip was voor de enorme druk waaronder Schauvliege stond', meldt persagentschap Belga. Er is sprake van honderden mails en sms'en die ze de afgelopen weken heeft gekregen. Het is volgens hem een dubbeltje op zijn kant of de minister kan aanblijven.

Een andere aanwezige bevestigt dat Schauvliege al enkele weken erg lijdt onder de reacties die ze krijgt. 'Vermoedelijk is ze daardoor eventjes gebroken. Maar dat neemt niet weg dat ze die uitspraak nooit had mogen doen.'

De passage over Staatsveiligheid in de speech zou evenwel niet uit het niets komen. Schauvliege zou wel degelijk van iemand info hebben ontvangen, maar de bron of de legitimiteit daarvan is niet bekend.

Ontslag?

Wellicht wordt in de loop van de dag beslist over het verdere functioneren van de minister. Haar lijsttrekkersplaats in Oost-Vlaanderen wordt gekoppeld aan haar plaats in de huidige regering.

Oppositiepartij Groen kondigde dinsdagochtend aan dat ze het ontslag van Schauvliege wil en woensdag een motie van wantrouwen indient tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Ook Vlaams Belang riep al op tot het ontslag van Schauvliege.