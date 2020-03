De Vlaamse regering heeft vrijdag de vacature gepubliceerd voor een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. Daarmee is de zoektocht naar de opvolger van Paul Lembrechts, die begin dit jaar werd ontslagen, officieel geopend. Selectiekantoor Hudson zal de zoektocht begeleiden. De Vlaamse regering wil nog voor de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aanstellen voor de VRT.

Na een conflict aan de top van de openbare omroep besliste de Vlaamse regering begin dit jaar om gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts opzij te schuiven. Leo Hellemans werd aangesteld als interim-gedelegeerd bestuurder van de VRT. Vandaag start de Vlaamse regering de selectieprocedure op voor de aanduiding van een nieuwe gedelegeerd bestuurder. De vacature voor de functie wordt gepubliceerd in de Vlaamse kranten, de website van de VDAB, de website www.werkenvoorvlaanderen.be en enkele specifieke jobkanalen.

Zoek- en selectiebureau Hudson zal de hele selectieprocedure begeleiden. Het Agentschap Overheidspersoneel zal op basis van de beoordelingen van de consultants een lijst van geschikte kandidaten voorstellen aan de bevoegde minister.

Vervolgens zullen gesprekken met de minister plaatsvinden in aanwezigheid van de minister-president en vice-minister-presidenten.

De voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, Luc Van den Brande, zal ook als waarnemer deelnemen aan die gesprekken. Op basis van deze interviews zal minister Benjamin Dalle een voorstel formuleren aan de Vlaamse regering.

'Met de publicatie van de vacature nemen we opnieuw een belangrijke stap voor de toekomst van de VRT', zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. 'We willen nog voor de zomervakantie een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Dat is belangrijk want de nieuwe gedelegeerd bestuurder zal ook nog een cruciale rol moeten opnemen in de onderhandelingen voor de nieuwe beheersovereenkomst.'

