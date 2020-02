Een verwachte vergadering van de raad van bestuur van de openbare omroep werd plots uitgesteld. De toekomst van directeur media en productie Peter Claes blijft daarom als een zwaard van Damocles boven de VRT hangen.

'Hou donderdag, vrijdag en maandag vrij.' Dat kregen de leden van de raad van bestuur van de VRT vorige week te horen. Op een van die dagen zou interim-CEO Leo Hellemans zijn beslissing voorleggen over de toekomst van Peter Claes, directeur media en productie de de facto nummer twee van de VRT. Hellemans, aangesteld door de Vlaamse regering nadat ze Paul Lembrechts de laan uitstuurde, had zich bij zijn aantreden voorgenomen om snel te handelen. Binnen een tweetal weken zou de knoop het best moeten worden doorgehakt, zo klonk het. De geplande extra vergadering van de raad van bestuur zou een bewijs moeten zijn van die sense of urgency.Maar de leden van de raad werden dus niet gesommeerd. Voorlopig staat de volgende bijeenkomst gepland op 17 februari. Het is echter niet uitgesloten dat Hellemans vóór die datum een extra bijeenkomst belegt.Binnen de raad van bestuur wordt er verrast gereageerd. 'Vreemd', zo zegt iemand. Ook in politieke middens fronst men de wenkbrauwen. 'Niemand begrijpt waarom dit gebeurt', klinkt het binnen de meerderheid. De oppositiepartijen vermoeden dat Hellemans benaderd wordt door medestanders van Claes. Ze denken ook dat Luc Van den Brande (CD&V), de voorzitter van de raad van bestuur, Claes niet wil lossen. 'Nochtans vindt iedereen in het directiecollege dat Claes moet gaan', zegt een bron. 'Dit getalm zint me langs geen kanten.'Meerdere leden van het college vrezen dat Claes te ver meegaat in de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de regering er liggen. Volgens gewezen CEO Paul Lembrechts zal de VRT tegen 2025 zo'n 40 miljoen euro moeten besparen.Eerder deze week bleek dat Audit Vlaanderen, de waakhond van de Vlaamse administratie, een vooronderzoek is gestart naar de praktijk rond exclusiviteitscontracten bij de VRT. Over welke contracten het gaat is niet duidelijk. Feit is wel dat het sluiten van exclusiviteitscontracten een bevoegdheid was van Claes. Het kabinet van mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) blijft erop hameren dat de kwestie-Claes een interne zaak is voor de VRT. 'De bal ligt in het kamp van Leo Hellemans', zegt een woordvoerder. 'Hij heeft alle informatie en krijgt alle ruimte om een beslissing te nemen.'De VRT-woordvoerder zegt dat het om 'speculaties' gaat en daarom dus 'niet kan reageren'.