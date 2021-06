Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vindt het niet wenselijk om enkel werkzoekenden of inactieven als huishoudhulpen bij dienstenchequebedrijven in dienst te nemen. Dat heeft ze in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Tom Ongena (Open Vld), Caroline Gennez (Vooruit), Robrecht Bothuyne (CD&V), en Axel Ronse (N-VA). De suggestie voor zo'n instroombeperking komt uit een recente studie van de Universiteit van Antwerpen.

De studie van de Universiteit Antwerpen en Ive Marx focust hoofdzakelijk op de doelstelling van de dienstenchequesector om kwetsbare groepen te activeren. De onderzoekers pleiten om de toegang tot de sector te beperken tot werkzoekenden of inactieven.

Maar die suggestie ziet CD&V-minister Crevits niet zitten. Zij vindt het belangrijk om alle doelstellingen van het systeem goed voor ogen te blijven houden. 'Het gaat zowel om de combinatie werk en gezin, de bestrijding van zwartwerk als het activeren van kortgeschoolden. Bovendien is daar de laatste jaren een vierde element bijgekomen. De dienstencheques ondersteunen namelijk ook veel ouderen om langer thuis te blijven wonen', legt Crevits uit.

Goede werking

Crevits is dan ook niet gewonnen voor de piste om de toegang tot het beroep te beperken tot werkzoekenden en inactieven. 'Dat is voor mij niet de beste keuze en het is ook niet ideaal voor de goede werking van het hele dienstencheque-systeem, zegt de minister. 'Er is namelijk een grote vraag naar huishoudhulpen en er is een krapte op de arbeidsmarkt. We kunnen niet één van de vele doelstellingen van het succesvolle dienstenchequesysteem isoleren, door op de andere elementen in te boeten en het volledige dienstenchequesysteem te ondermijnen.'

'De concurrentie tussen ondernemingen voor het aanwerven van huishoudhulpen zou dan waarschijnlijk nog groter worden, wat de diversiteit aan ondernemingen op de dienstenchequemarkt niet ten goede zou komen', aldus nog de CD&V-minister.

De studie van de Universiteit Antwerpen en Ive Marx focust hoofdzakelijk op de doelstelling van de dienstenchequesector om kwetsbare groepen te activeren. De onderzoekers pleiten om de toegang tot de sector te beperken tot werkzoekenden of inactieven. Maar die suggestie ziet CD&V-minister Crevits niet zitten. Zij vindt het belangrijk om alle doelstellingen van het systeem goed voor ogen te blijven houden. 'Het gaat zowel om de combinatie werk en gezin, de bestrijding van zwartwerk als het activeren van kortgeschoolden. Bovendien is daar de laatste jaren een vierde element bijgekomen. De dienstencheques ondersteunen namelijk ook veel ouderen om langer thuis te blijven wonen', legt Crevits uit. Goede werkingCrevits is dan ook niet gewonnen voor de piste om de toegang tot het beroep te beperken tot werkzoekenden en inactieven. 'Dat is voor mij niet de beste keuze en het is ook niet ideaal voor de goede werking van het hele dienstencheque-systeem, zegt de minister. 'Er is namelijk een grote vraag naar huishoudhulpen en er is een krapte op de arbeidsmarkt. We kunnen niet één van de vele doelstellingen van het succesvolle dienstenchequesysteem isoleren, door op de andere elementen in te boeten en het volledige dienstenchequesysteem te ondermijnen.' 'De concurrentie tussen ondernemingen voor het aanwerven van huishoudhulpen zou dan waarschijnlijk nog groter worden, wat de diversiteit aan ondernemingen op de dienstenchequemarkt niet ten goede zou komen', aldus nog de CD&V-minister.