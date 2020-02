Crevits wijst op nakende digitalisering procedure verlengingsaanvraag

Vanaf 1 maart start een digitale procedure voor de behandeling van een verlengingsaanvraag. In het voorjaar van 2021 komt er een digitale procedure voor alle aanvragen. 'Om concurrentieel te blijven, is het noodzakelijk dat we een snelle en grondige screening hebben van aanvragen van mensen buiten de EU om hier te komen werken,' zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Hilde Crevits (CD&V) op 15 januari 2020.