Hilde Crevits gaat er van uit dat de Vlaamse regering voor het laatst is samengekomen en dat nieuwe beslissingen aan de volgende coalitie worden overgelaten.

'Op dit ogenblik zijn we niet aan het onderhandelen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, we zijn beslissingen aan het nemen met de huidige. Ik hoop dat die situatie niet te lang duurt.'

Dat zei Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vrijdag in de marge van de voorlopig laatste Vlaamse ministerraad. Er wordt volgens haar momenteel niet onderhandeld, maar wel gesproken.

Donderdag lekte uit dat Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) bij de volgende federale regering wil aandringen op een verlaging van de BTW op elektriciteit. Daarmee zou hij SP.A tegemoet willen komen in de onderhandelingen op het Vlaamse niveau.

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback liet vrijdagochtend op Radio 1 alvast weten dat De Wever droomt als hij denkt daarmee de socialisten te kunnen verleiden tot een regeringsdeelname.

'Al het publieke gekrakeel maakt mij niet zo blij', zei Crevits vrijdagmiddag. 'Wat mij wel blij zou maken, is dat er inhoudelijke keuzes zouden worden gemaakt.'

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) noemde het vrijdagochtend op de radio 'een evidentie' dat de Vlaamse en de federale regeringsvorming worden gekoppeld. 'Ik denk dat het onze verdomde plicht is om onze machtspositie maximaal uit te spelen', zei hij.

De nieuwe minister-president Liesbeth Homans (N-VA) zit op dezelfde lijn. 'Er zitten bij de federale regering gewoonweg te veel bevoegdheden die belangrijk zijn voor de Vlamingen. We verwachten van onze Vlaamse partners dat ze openlijk uitspreken dat ze niet in een federale regering stappen zonder Vlaamse meerderheid.'