Crevits lanceert campagne om taboe rond eenzaamheid te doorbreken

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) lanceert met het Departement Zorg op sociale media de campagne ‘Samen tegen eenzaamheid’.

De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. De campagne start morgen/maandag en loopt drie weken via Facebook en Instagram.

Eenzaamheid wordt meestal geassocieerd met ouderen, maar onderzoek toont aan dat het fenomeen voorkomt in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen. In Vlaanderen zegt 45-59 procent van de mensen zich soms eenzaam te voelen.

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s op lichamelijk en psychisch vlak. Zo is er een risico op depressie, problemen met slapen, hart- en vaatziekten, nog meer gevoelens van eenzaamheid en isolement. Het kan leiden tot een lager zelfbeeld en een gevoel van leegte of algemene ontevredenheid over het leven.

‘Met deze campagne willen we iedereen informeren en sensibiliseren, zeker de jongeren die vaker op sociale media zitten. Via die sociale media en de website www.mindereenzaam.be willen we iedereen bijvoorbeeld alert maken voor signalen van eenzaamheid. Want je ziet het meestal niet aan iemand die eenzaam is’, aldus Crevits.

‘De juiste signalen herkennen bij jezelf of bij anderen, kan cruciaal zijn. De campagne geeft verder ook tips om eenzaamheid aan te pakken. Iedereen kan meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid en dat willen we met ‘Samen tegen eenzaamheid’ bereiken’, klinkt het.