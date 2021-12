Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits heeft de sociale inspectie gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijk misbruik bij de opleidingen tot callcentermedewerker. Er zijn meldingen van 'mogelijke wanpraktijken' bij de vergoedingen voor opleidingsverlof. Dat heeft de minister donderdag gezegd in de commissie Werk en Economie van het Vlaams Parlement. 'Ik sluit niet uit dat er in dit dossier misbruik vastgesteld zal worden'.

De mogelijke fraude met het Vlaamse opleidingsverlof hangt samen met de mogelijke fraude van een van de betrokken callcenters in het Vlaamse systeem voor contactopsporing. Afgelopen weekend raakte via Het Laatste Nieuws bekend dat Yource, een van de callcenters waarmee de Vlaamse overheid samenwerkt voor contactopsporing, de overheid mogelijk voor meer dan een miljoen euro heeft opgelicht. Yource factureerde aanzienlijke bedragen aan de Vlaamse overheid voor niet-geleverde prestaties. Zo zouden er voor contactopspoorders prestaties zijn aangerekend, terwijl de tracers zelf intussen andere opdrachten uitvoerden.

Volgens minister Crevits is er in dat dossier ook een link met haar diensten, meer bepaald wat opleidingen en het opleidingsverlof betreft. De CD&V-minister heeft de sociale inspectie gevraagd een grondig onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van vergoedingen voor opleidingsverlof voor opleidingen tot callcentermedewerker.

Volgens minister Crevits zouden de regels 'formeel' wel gevolgd zijn, maar zou er op de werkvloer sprake zijn geweest van misbruik. "Het gaat dan om aanmeldingen voor opleidingen van 125 uur als callcentermedewerker, maar daarvoor zou maar 30 uur opleiding gegeven zijn", legt de minister uit. Omdat de vergoedingen voor opleidingsverlof met een jaar vertraging uitbetaald worden, is er volgens de minister "nog geen euro uitbetaald". Maar de sociale inspectie krijgt dus de taak om de zaak uit te pluizen en intussen laat minister Crevits de procedures en regels voor het Vlaams opleidingsverlof tegen het licht houden.

