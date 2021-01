Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits wil dat onze vissers snel de toelating krijgen om in de Britse 12 mijlszone te kunnen vissen. Het Verenigd Koninkrijk moet die licenties verlenen. De CD&V-minister heeft het probleem op tafel gebracht tijdens een Europees overleg met Europees commissaris Virginijus Sinkevicius en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

Woensdagochtend was er Brexit visserij-overleg tussen de meest getroffen EU-landen, samen met Europees commissaris Sinkevicius en EU-onderhandelaar Michel Barnier. Minister Crevits heeft er hard op aangedrongen om op korte termijn de vislicenties voor de 6-12 mijlszone te verkrijgen. Het Verenigd Koninkrijk heeft die licenties nog altijd niet verleend. Het gaat om 18 licenties voor vaartuigen die gespecialiseerd zijn om in die zone te vissen en onder meer voor de vangst van tong zorgen. De licenties voor de 200 mijlszone zijn wel toegekend. 'Onze vissers willen zo snel mogelijk weer aan de slag in de Britse 12 mijlszone. Alle documenten van onze kant zijn bezorgd. Ik dring er bij de Europese Unie op aan om het Verenigd Koninkrijk aan te manen dit probleem op te lossen', aldus minister Crevits.

In het Vlaams Parlement licht minister Crevits woensdag de gevolgen van de brexit voor de land- en tuinbouw en de visserijsector toe. De CD&V-minister wil de Europese middelen van de zogenaamde Brexit Adjustment Reserve snel kunnen inzetten voor de Vlaamse visserijsector. Vlaanderen beschikt over een bedrag van 200 miljoen uit het Europees fonds om de gevolgen van de Brexit op te vangen. 60 miljoen van dit bedrag ontvangt Vlaanderen omwille van de afhankelijkheid van onze visserijsector van Britse wateren. Minister Crevits voert nu onderhandelingen met de betrokken sectoren en instellingen om te bepalen welke noden er zijn en hoe dat bedrag kan worden aangewend om de sector de nodige veerkracht te geven.

