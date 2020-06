Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil begin volgend jaar voor elke sector op de arbeidsmarkt een nulmeting voor discriminatie. Dat zei ze tijdens het actualiteitsdebat over de aanpak van racisme in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering haalde vorige week de angel uit het debat rond de praktijktesten, door aan te kondigen dat de wetenschappelijke wereld zal worden gevraagd een monitoringsysteem voor discriminatie uit te werken. Het Parlement discussieert woensdagnamiddag over die aanpak.

'Terwijl de debatten lopen, heb ik niet stilgezeten', zei Crevits. 'Vandaag zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe sectorconvenanten.' Dat is een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid, dat telkens voor twee jaar geldt.

'We hebben vanochtend het voorstel gelanceerd om in elke sector een monitoring te doen', aldus Crevits. 'We maken nog dit jaar een instrument om elke sector te tonen hoe je dat in kaart kan brengen.'

De sectoren zal worden gevraagd om op basis van het instrument een nulmeting te doen om discriminatie in kaart te brengen. Vandaag is dat enkel voor de dienstenchequesector al gebeurd.

'Het is belangrijk dat we per sector een beeld krijgen, omdat elke sector verschillend is', valt te horen bij het kabinet-Crevits. 'Zo valt de sector van de schoonmaak of de horeca, waar bijvoorbeeld al veel werknemers van buitenlandse herkomst zijn, niet te vergelijken met de chemie of de vrije beroepen.'

De nulmeting zal uitgevoerd worden begin 2021. Op basis daarvan zal voor elke sector tegen midden 2021 een resultaat beschikbaar zijn van de aard en de hoeveelheid van discriminatie. In het najaar kunnen dan concrete acties uitgewerkt worden, kondigt Crevits aan.

Nadat de sectoren actie hebben ondernomen, volgt een nieuwe meting. 'Zo zullen we kunnen zien wat de effecten van de acties zijn geweest en waar er nog verder bijgestuurd moet worden. Indien de sectoren geen of te weinig actie ondernomen hebben, zal de inspectie als sluitstuk optreden.'

De Vlaamse regering haalde vorige week de angel uit het debat rond de praktijktesten, door aan te kondigen dat de wetenschappelijke wereld zal worden gevraagd een monitoringsysteem voor discriminatie uit te werken. Het Parlement discussieert woensdagnamiddag over die aanpak. 'Terwijl de debatten lopen, heb ik niet stilgezeten', zei Crevits. 'Vandaag zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe sectorconvenanten.' Dat is een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid, dat telkens voor twee jaar geldt. 'We hebben vanochtend het voorstel gelanceerd om in elke sector een monitoring te doen', aldus Crevits. 'We maken nog dit jaar een instrument om elke sector te tonen hoe je dat in kaart kan brengen.' De sectoren zal worden gevraagd om op basis van het instrument een nulmeting te doen om discriminatie in kaart te brengen. Vandaag is dat enkel voor de dienstenchequesector al gebeurd. 'Het is belangrijk dat we per sector een beeld krijgen, omdat elke sector verschillend is', valt te horen bij het kabinet-Crevits. 'Zo valt de sector van de schoonmaak of de horeca, waar bijvoorbeeld al veel werknemers van buitenlandse herkomst zijn, niet te vergelijken met de chemie of de vrije beroepen.' De nulmeting zal uitgevoerd worden begin 2021. Op basis daarvan zal voor elke sector tegen midden 2021 een resultaat beschikbaar zijn van de aard en de hoeveelheid van discriminatie. In het najaar kunnen dan concrete acties uitgewerkt worden, kondigt Crevits aan. Nadat de sectoren actie hebben ondernomen, volgt een nieuwe meting. 'Zo zullen we kunnen zien wat de effecten van de acties zijn geweest en waar er nog verder bijgestuurd moet worden. Indien de sectoren geen of te weinig actie ondernomen hebben, zal de inspectie als sluitstuk optreden.'