'Ik moet eerlijk bekennen dat ik de uithaal van Paul Magnette totaal niet begrijp. Zo'n schot voor de boeg op zo'n onrealistische manier en dan een dag later moeten komen zeggen dat het zo niet bedoeld was, dat is een beetje vreemd.' Dat zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het parlement na een vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld).

'Laat België maar een land worden zonder e-commerce', zei PS-voorzitter Paul Magnette in een interview met het weekblad Humo. Een dag later nuanceerde hij dat. Hij zou de uitspraak hebben gedaan als reactie op de 'fascinatie' die volgens hem in Vlaanderen leeft voor het Nederlandse model, waar de flexibele arbeidsvoorwaarden in de sector de concurrentie aanwakkeren en de arbeidsomstandigheden en de rechten van de arbeiders ondermijnen.

'Zelfs als je zou willen, krijg je e-commerce niet meer weg', reageerde Crevits woensdag. 'Dus moet je kijken hoe je daar op een goede en correcte manier mee omgaat.'

De minister wil de internetverkoop in Vlaanderen zien te verankeren, omdat het zwaartepunt op dit moment nog steeds in het buitenland ligt. Daarnaast wil ze werken aan betere werkomstandigheden. 'Volgens mij knelt er nog een heel grote schoen in de eindleveringen', zei Crevits. 'Ik wil voortbouwen op goede resultaten van pilootprojecten en wil de komende periode extra budget vrijmaken voor duurzaam beleveren, via onder meer afhaalpunten en respectvolle contracten.'

'Ik ben blij dat we in Vlaanderen een dam opwerpen tegen de natte dromen ter linkerzijde', reageerde Vande Reyde. 'Er zijn mensen die vooruit willen in het leven en om 5 uur 's ochtends op de luchthaven van Zaventem beginnen om niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Dat moeten we in Vlaanderen voluit ondersteunen in plaats van te verbieden.'

