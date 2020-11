Minister Tinne Van der Straeten heeft een studie door de onafhankelijke energieregulator laten stilleggen. Dat schrijft De Standaard donderdag.

In een brief aan de Creg toont de minister van Energie zich verrast dat de regulator snel een studie wil maken over de zogenaamde value of lost load, een technische kwestie die draait rond het bedrag dat consumenten zouden willen betalen om een stroom­onderbreking te vermijden. Van der Straeten noemt het in de brief 'allerminst opportuun' dat de Creg 'de vlucht vooruit' neemt. Er is namelijk een wet in de maak waardoor de bevoegdheid om die value of lost load te ramen bij de minister zelf terechtkomt, niet bij de energieregulator. Daarover zou vanaf begin volgend jaar gediscussieerd worden.

'De Creg heeft akte genomen van het standpunt van de minister en is tevreden met de duidelijkheid die ze heeft verschaft', klinkt het in een reactie. 'Met respect voor de wens van de minister om deze taak aan anderen toe te vertrouwen, heeft de Creg beslist om geen verdere stappen te zetten.'

N-VA-Kamerlid Bert Wollants is echter niet te spreken over de brief van de minister. Volgens Wollants gaat Van der Straeten toch over de schreef door de Creg, die alleen aan het parlement verantwoording moet af­leggen, te beschouwen als 'een verlengstuk van haar bevoegdheden, terwijl we net nood hebben aan een sterke, onafhankelijke regulator'. Hij meent dat de minister zich hiervoor zal moeten verantwoorden in het parlement. In een reactie wijst minister Van der Straeten er op dat het volgens de Europese verordening aan de lidstaat is om zijn standaard van bevoorradingszekerheid te bepalen. De lidstaat kan een bevoegde autoriteit aanwijzen om de value of lost load vast te stellen. Het is pas indien zo'n aanwijzing niet gebeurt, dat de regulator blijft.

De vorige minister van Energie had hier nog geen initiatief genomen en om die reden was de CREG van plan om die vaststelling op te starten, legt de minister uit. Omwille van het belang van de bevoorradingszekerheid duidt ze de administratie Energie en het Planbureau aan om de waarde te bepalen. In officieel schrijven reageerde de CREG tevreden met de duidelijkheid van de minister, luidt het. 'De bevoorradingszekerheid is mijn wettelijker verplichting, dus ik neem mijn wettelijke en politieke verantwoordelijkheid op', benadrukt Van der Straeten. 'De afgelopen jaren is er een halfslachtig energiebeleid gevoerd. Aangezien bevoorradingszekerheid zo cruciaal is, ga ik mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg.'

