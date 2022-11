Crèche in Denderleeuw gesloten na ‘gevaarsituatie’

Ook de Denderleeuwse crèche De Bengeltjes moet van het Agentschap Opgroeien de deuren sluiten na een recente ‘gevaarsituatie’.

Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag.

‘De Bengeltjes is open sinds eind 2017 en heeft plaats voor 36 kinderen’, zegt Nele Wouters, woordvoerster van Agentschap Kinderopvang. ‘De opvang kreeg controle door Zorginspectie in 2019 en opnieuw in het voorjaar van 2022, waarna het advies werd gegeven om een handhavingstraject op te starten.’

Volgens het agentschap ­waren er een aantal terugkerende structurele tekorten in de aansturing van de opvang. Maar het was de combinatie met een recente melding die het Agentschap deed besluiten de vergunning meteen bij hoogdringendheid in te trekken. ‘Onlangs werd een gevaarsituatie gemeld, waardoor de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden. We maken ons zeer ernstige zorgen over kwaliteit van de opvang en veiligheid en gezondheid van de kinderen’, zegt Wouters. De opvanglocatie werd ingelicht, net als het lokaal bestuur en de ouders. Bij de crèche wenste men geen commentaar te geven.