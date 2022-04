Volgende week woensdag komt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid samen. De taskforce vaccinatie zal de ministers adviseren om snel een vierde prik voor de tachtigplussers te voorzien, zegt Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce.

De taskforce legt nog de laatste hand aan haar advies, maar de teneur is duidelijk. 'Uit nationale en internationale gegevens blijkt dat de bescherming tegen zware ziekte en hospitalisatie goed blijft', zegt Ramaekers. 'Dat heeft ermee te maken dat de Belg gemiddeld genomen heel goed gevaccineerd is en ook vrij goed geboosterd. De booster blijkt ook een goede bescherming tegen de omikronvariant te bieden.'

De Hoge Gezondheidsraad en de taskforce maken zich wel zorgen om de tachtigplussers, de kwetsbaarste groep. 'Mogelijk zullen we hen voor de zomer al een extra dosis aanbieden', aldus Ramaekers.

Eind augustus of begin september zou er dan opnieuw een bredere vaccinatiecampagne kunnen worden opgestart, denkt de professor. 'Wie daarvoor in aanmerking komt, zal afhangen van de evolutie van de cijfers, maar wellicht zullen dat minstens de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen zijn.'

