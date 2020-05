Het reproductiegetal (R0) van het virus, de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, 0,86 bedroeg tussen 14 en 20 mei. Dat meldt het Crisiscentrum.

Er zijn de afgelopen 24 uur 299 nieuwe besmettingen gemeld, die bevestigd zijn in het labo. Van hen wonen er 213 in Vlaanderen, 66 in Wallonië en 20 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen bedraagt zo 56.810. In de laatste 24 uur zijn er 11.378 tests afgenomen, wat het totaal op 768.706 brengt. Uit de cijfers die het Crisiscentrum vrijdag heeft bekendgemaakt, bleek al dat het reproductiegetal (R0) van het virus, de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, 0,86 bedroeg tussen 14 en 20 mei.