De pandemie van het coronavirus heeft de tegenstellingen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties blootgelegd en versterkt, onder meer tussen de permanente leden Verenigde Staten en China. Dat stelt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin dinsdag, op een drietal maanden voor het einde van het mandaat van België binnen die Veiligheidsraad en bij de start van de 75ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

'De COVID-pandemie had ook een grote impact op de werking van de Veiligheidsraad', aldus minister Goffin. 'Een paar maanden lang gebeurde alles virtueel, pas de voorbije weken is er een langzame en voorzichtige terugkeer naar fysieke vergaderingen.' De gezondheidscrisis legde volgens de minister ook de tegenstellingen binnen de raad bloot en versterkte die. 'De tegenstellingen tussen de VS en China over transparantie en de rol van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, nvdr.) bleven lange tijd onoverbrugbaar', aldus Goffin.

De minister bracht in herinnering dat de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, op 23 maart een oproep had gelanceerd voor een wereldwijd staakt-het-vuren, dat moest toelaten om de meest kwetsbare gemeenschappen in conflictgebieden te beschermen tegen het coronavirus. 'België steunde die oproep, maar het heeft drie maanden geduurd voor er overeenstemming was over de COVID-resolutie.'

De minister wees erop dat de sterk toegenomen spanningen tussen de VS en China ook de komende jaren een belangrijk gegeven zal blijven. Donderdag neemt hij zo deel aan een virtueel debat op de Veiligheidsraad, over 'global governance' na de COVID-19-pandemie en de uitdagingen die deze met zich meebrengt, met onder meer de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. 'Het is goed mogelijk dat het daar tot een vrij stevige woordenwisseling komt', blikte hij dinsdag vooruit.

VN-chef waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog tussen VS en China

VN-topman António Guterres waarschuwt de wereld voor een Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China. 'We moeten er alles aan doen om een nieuwe Koude Oorlog te voorkomen', zei de secretaris-generaal in zijn openingstoespraak voor de 75ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Guterres riep eerder al op tot het beëindigen van conflicten zodat de landen hun energie kunnen richten op het bestrijden van de coronaviruspandemie. 'Onze wereld kan zich geen toekomst veroorloven waarin de twee grootste economieën de aardbodem verdelen in een grote splitsing, elk met zijn eigen handel, financiële regels, internet en kunstmatige intelligentie', aldus de Portugees. 'Een technologische en economische opdeling leidt onvermijdelijk tot geostrategische en militaire verdeeldheid, en dat moeten we tegen elke prijs voorkomen.'

Guterres riep op tot mondiale solidariteit in de strijd tegen het coronavirus, ook bij het ontwikkelen en verspreiden van vaccins. President Trump houdt China verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus over de wereld. De leiders van de VS en China komen later aan het woord.

