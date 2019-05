De politiedienst die fraude en corruptie moet bestrijden, functioneert niet naar behoren. Daardoor worden bepaalde vormen van corruptie helemaal niet onderzocht, blijkt dinsdag uit een intern rapport dat Het Laatste Nieuws kon inkijken.

In het rapport maakt de federale magistraat Geert Schoorens brandhout van de manier waarop de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) de voorbije jaren functioneerde.

Zo is er een schrijnend gebrek aan personeel en laat de leiding te wensen over. Omdat de capaciteit het niet toelaat, wordt een groot deel van de corruptiedossiers niet behandeld. 'Private omkoping is in 2015 volledig uit het werkveld verbannen', klinkt het. Ook andere vormen van corruptie krijgen steeds vaker vrij spel omdat er een tekort is aan speurders.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker erkent dat het moeilijk gaat met de anticorruptiedienst. Hij roept de volgende regering op om werk te maken van een nieuw rekruteringsbeleid.