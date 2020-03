De Duitse deelstaat Saksen gaat zes coronapatiënten uit Italië opvangen. Dat heeft minister-president Michael Kretschmer maandag aangekondigd.

'Onze solidariteit eindigt niet aan de landsgrenzen. We helpen onze Italiaanse buren', zo kondigde Kretschmer op Twitter aan. De zes Italiaanse patiënten, die ernstig ziek zijn, worden opgenomen in ziekenhuizen in Leipzig en Dresden. Met bijna 64.000 besmettingen is Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het land kampt met een nijpend tekort aan ziekenhuiscapaciteit. Ongeveer 6.000 mensen lieten het leven. Nergens ter wereld maakte het coronavirus tot dusver meer doden.

De overbrenging van Italiaanse patiënten is een signaal van solidariteit, legt regionaal minister van Sociale Zaken Petra Köpping in de lokale krant Leipziger Volkszeitung uit, maar het stelt lokale artsen ook in staat om meer te weten te komen over de ziekte en de behandeling. In Saksen zijn volgens Köpping 865 besmettingen geregistreerd. Het voorbije weekend boden de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Saarland en Rijnland-Palts ook al aan om patiënten over te nemen uit de Franse Elzas.

Ook Zwitserland en Luxemburg toonden zich bereid een inspanning te doen voor Franse patiënten. In het oosten van Frankrijk slaat het coronavirus bijzonder hard toe. In de regio Grand Est worden volgens de lokale gezondheidsdiensten bijna 2.000 mensen behandeld in ziekenhuizen. 480 van hen liggen op intensieve zorgen. President Emmanuel Macron dankte de buurlanden voor hun geste. 'De Europese solidariteit redt levens', schreef hij op Twitter. (Belga)