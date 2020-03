Op een persbijeenkomst heeft Donald Trump de nationale noodtoestand afgeroepen. Dat stelt hem onder meer in staat een noodfonds van 50 miljard dollar (45 miljard euro) aan te spreken om tussen te komen in de coronacrisis.

Op die manier opent hij de deur voor meer federale hulp voor de staten en lokale besturen. In elke staat moeten noodcentra komen. Elk ziekenhuis worden in hoogste staat van paraatheid gebracht. De regels worden versoepeld zodat artsen tussen staten kunnen reizen, en ziekenhuizen 'kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen doen wat ze moeten doen'. De president stelde ook een drastische verhoging van het aantal tests op het coronavirus in het vooruitzicht. 'We hebben een nieuwe test goedgekeurd, wat normaal weken duurt maar nu is het veel sneller gedaan', aldus Trump. 'Zo kunnen we 1,5 miljoen mensen extra testen. Het is echter niet nodig voor iedereen om getest te worden. Laat je niet testen als dat niet nodig is.'

Trump stond steeds meer onder druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus, nu gouverneurs en burgemeesters in heel het land zelf maatregelen nemen. Zo worden op steeds meer plaatsen scholen gesloten en evenementen geannuleerd. In de VS zijn al meer dan 1700 besmettingen met het virus bevestigd. Eenenveertig mensen kwamen om het leven.

(Belga)