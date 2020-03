De Duitse technologiegroep Bosch is bezig met het ontwikkelen van een test die slechts 2,5 uur nodig heeft om het coronavirus te diagnosticeren.

Deze snelle geautomatiseerde test is bedoeld voor ziekenhuizen, artsen en andere gezondheidsinstellingen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend in een persmededeling.

Bosch schat dat de test, die voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, een betrouwbaarheid heeft van meer dan 95 procent. Momenteel duurt een coronavirus-test in Duitsland 4 tot 5 uur.

De snelle moleculaire diagnostische test verloopt via het Vivalytic-analyseapparaat van Bosch Healthcare Solutions. "Dit zal de identificatie en isolatie van geïnfecteerde patiënten versnellen", zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf.

Met behulp van een uitstrijkje wordt een staal uit de neus of de keel van de patiënt genomen. Vervolgens wordt de cartridge, die reeds alle reagentia bevat die nodig zijn voor de test, in het Vivalytic-apparaat geplaatst voor analyse. Tijdens de analyse kan het medisch personeel zich wijden aan andere taken, bijvoorbeeld de behandeling van patiënten.

De Vivalytic-analyser is zo gebruiksvriendelijk ontworpen dat zelfs medisch personeel dat er niet speciaal voor opgeleid is, de test betrouwbaar kan uitvoeren. Een Bosch Vivalytic-analyser kan tot tien testen uitvoeren in een tijdspanne van 24 uur. Dit betekent dat er slechts 100 apparaten nodig zijn om tot 1.000 tests per dag te evalueren. Gezien de dynamische verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 werken de laboratoria al boven de capaciteit. De Bosch Vivalytic zal dus helpen om de beschikbare testcapaciteiten te verhogen.

Een ander voordeel van de sneltest is dat deze direct op de plaats van verzorging mogelijk is. Hierdoor is er geen transport van stalen nodig, iets wat kostbare tijd in beslag neemt. Patiënten krijgen zo ook snel zekerheid over hun gezondheidstoestand, terwijl besmette personen onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd en geïsoleerd. Bij de huidige tests moeten patiënten meestal één tot twee dagen wachten op een resultaat. "Tijd is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus. Een betrouwbare, snelle diagnose direct ter plaatse - is het grote voordeel van deze oplossing.", zegt Denner.

Bovendien kan één enkel staal niet alleen worden getest op COVID-19, maar tegelijkertijd ook op negen andere luchtwegaandoeningen, waaronder influenza A en B. "Het bijzondere aan de Bosch-test is dat het een differentiaaldiagnose biedt, wat artsen de extra tijd bespaart die nodig is voor verdere tests. Bovendien krijgen ze snel een betrouwbare diagnose, zodat ze ook sneller met een passende behandeling kunnen beginnen", zegt Marc Meier, president van Bosch Healthcare Solutions. De nieuw ontwikkelde test zal vanaf april in Duitsland beschikbaar zijn, waarna andere markten in Europa en elders zullen volgen.