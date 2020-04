In Frankrijk zijn op 24 uur tijd nog eens 437 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden, zo heeft de nationale gezondheidsdienst maandag meegedeeld.

Van die 437 overleden er 295 in het ziekenhuis, de andere in rust- en verzorgingsinstellingen. In totaal zijn in de Franse ziekenhuizen 14.487 mensen aan corona overleden, in de andere instellingen 8.796. Na dagen van teruglopend aantal sterfgevallen is het de eerste heropflakkering. Zo waren er zondag op 24 uur tijd 242 nieuwe overlijdens geteld en zaterdag 369. In totaal heeft de longziekte in Frankrijk sinds begin maart al 23.293 mensen het leven gekost.

Het aantal ziekenhuisopnames bleef volgens nieuwszender BFMTV dalen, met 162. In totaal vertoeven er in Franse ziekenhuizen nu 28.055 coronapatiënten. In de intensieve zorg zijn er 4.608 mensen, of 74 minder dan zondag. In totaal zijn sinds de uitbraak van de epidemie in Frankrijk 88.712 mensen in het hospitaal beland en 45.513 patiënten mochten als genezen beschouwd het ziekenhuis verlaten. (Belga)