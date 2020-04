De Nederlandse premier Mark Rutte doet een oproep aan mensen uit België en Duitsland om tijdens het paasweekeinde niet naar Nederland te komen. Dat zei hij donderdag na afloop van een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Het paasweekeinde is een populaire periode voor korte vakanties in vakantieparken of campings. Rutte zegt dat er geen sprake is van een verbod. "Er zijn nu nog geen extra maatregelen nodig om het paasverkeer te stoppen", zei Rutte. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid die over het grensverkeer gaat, heeft "intensief contact" met zijn Belgische en Duitse collega's om het grensverkeer tijdens Pasen zo veel mogelijk te beperken. De grens met België is sowieso dicht voor mensen die geen belangrijke reden hebben om die over te gaan.

"We werken samen om het naar nul terug te brengen", zei Rutte. Mensen in vitale beroepen kunnen wel gewoon de grens over gaan, benadrukte hij. "Hun willen we geen strobreed in de weg leggen." Zij hebben daar een speciaal vignet voor.

De verwachting is al dat bijna geen toeristen uit de buurlanden naar Nederland zullen gaan. Daarover heeft de regering contact gehad met de toerismebranche. Er zijn op dit moment bijna geen boekingen voor campings en hotels. Veel vakantieparken zijn al dicht of ze hebben de sanitaire en wasvoorzieningen gesloten. Ook deed Rutte opnieuw een oproep aan Nederlanders om met mooi weer en met Pasen vooral thuis te blijven. "Toegang tot parken, stranden en dergelijke is ook veelal beperkt door burgemeesters", aldus de premier.