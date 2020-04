Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) vraagt dat het Comité P een onderzoek start naar de noodoproep van de ouders van het 12-jarig meisje dat eerder deze week is bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. De beslissing volgt op enkele berichten over mogelijke taalproblemen of andere misverstanden toen de moeder de hulpdiensten had gecontacteerd. 'Het is belangrijk dat in deze alle partijen gehoord worden', zegt De Clercq.

Om het precieze verloop en de verwerking van de noodoproep te analyseren, vraagt De Clercq een onderzoek door het Comité P, het externe controleorgaan van alle ambtenaren met politiebevoegdheid in België. 'Comité P is daarvoor de meest geschikte instantie, en zal er ook voor zorgen dat dit in alle sereniteit kan verlopen in belang van alle betrokken partijen.'

De dood van het 12-jarig meisje, dat school liep in de Gentse Freinetschool De Harp, kwam emotioneel hard aan. Niet in het minst omdat het erg uitzonderlijk is dat kinderen bezwijken aan de gevolgen van het coronavirus.

De vraag om een onderzoek gebeurt 'zonder enige voorafname', aldus de burgemeester, die aangeeft dat hij voor verdere commentaar het onderzoek afwacht. (Belga)