Op dit moment zijn 20 à 25 mensen die besmet zijn met het coronavirus opgenomen in ziekenhuizen in België. 'Een handvol van hen is in kritieke toestand, maar morgen zullen we een beter beeld hebben.' Dat heeft viroloog Marc Van Ranst woensdagavond gezegd tijdens een speciale nieuwsuitzending op VTM. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) riep in de uitzending de bevolking opnieuw op om voorzichtig te zijn en de maatregelen en aanbevelingen van de overheid op te volgen.

Van Ranst benadrukte dat iedereen dit virus in theorie kan krijgen. 'Niet alleen ouderen, ook jongere mensen kunnen een gevaarlijke longontsteking krijgen.' De viroloog was naar eigen zeggen geen voorstander om voor indoorevenementen een grens te trekken bij duizend bezoekers. 'Ik was geen voorstander om daar een getal op te plakken. Dat er dan nog door organisatoren creatief omgesprongen wordt met dat getal (sommige organisatoren van evenementen beperken de bezoekersaantallen tot net onder de duizend, nvdr.) vind ik teleurstellend', aldus Van Ranst.

Minister De Crem benadrukte voorts dat de volksgezondheid 'prioriteit nummer één' is, en vóór de mogelijke economische gevolgen door het virus komt. 'Als we nu geen maatregelen nemen, dan zou de economische impact in de toekomst bovendien wel eens nóg groter kunnen zijn.'

Denemarken heeft ondertussen bekendgemaakt de scholen voor twee weken te sluiten. Volgens Van Ranst is dat een goede maatregel, maar kan die maar voor een korte periode genomen worden. Het is volgens de viroloog daarom zinvoller om zo'n mogelijke maatregel nog even uit te stellen en te nemen wanneer we dichter aanzitten bij de piek van het virus. Het is volgens hem bijvoorbeeld ook beter om kleuters op school te houden dan hen door de grootouders te laten opvangen. 'Dat is geen goed idee en is best te vermijden. Het is beter dat grootouders nu enkel telefonisch contact hebben met de kleinkinderen.'

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) riep mensen die zwakker zijn op om maximaal onnodige sociale contacten te vermijden. (Belga)