In de Verenigde Staten zijn op 24 uur tijd 2.108 mensen overleden door het coronavirus. Dat blijkt uit de data van de Johns Hopkins-universiteit. De VS worden zo het eerste land dat op een dag meer dan 2.000 overlijdens registreerde

In de VS zijn nu al 18.586 mensen overleden. Dat zijn er bijna even veel als in Italië (18.849), dat het zwaarst getroffen land ter wereld is, maar in de VS wonen ook wel vijf keer zoveel mensen als in Italië. Er werden in de afgelopen 24 uur 35.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in de VS, wat het totale aantal besmettingen op 499.252 brengt. Dinsdag en woensdag werden in de VS ook al bijna 2.000 overlijdens geregistreerd.

In New York, de zwaarst getroffen staat in de VS, vielen al meer dan 7.800 doden en werden al 160.000 positieve gevallen bevestigd. Volgens voorzitter van de coronataskforce Mike Pence zijn al meer dan 2,1 miljoen tests uitgevoerd. President Donald Trump voegde daaraan toe dat de VS meer tests uitvoeren dan eender welk ander land, en dat dat de reden is waarom er zoveel gevallen zijn geregistreerd.

De website ourworldindata.com wijst er echter op dat Italië en Zuid-Korea in verhouding met het aantal inwoners meer tests hebben uitgevoerd dan de VS. (Belga)