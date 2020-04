In de afgelopen 24 uur zijn er in ons land opnieuw 290 patiënten overleden aan het coronavirus, werd zaterdag aangekondigd op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. In totaal zijn nu 5.453 mensen in ons land gestorven aan het longvirus.

Van de 290 mensen die de afgelopen 24 uur bezweken aan het coronavirus, verbleven er 192 in woon-zorgcentra. Voor het merendeel van hen gaat het om vermoedelijke gevallen van corona, aldus viroloog Steven Van Gucht. 93 mensen overleden in het ziekenhuis. Opgesplitst per gewest waren er 119 overlijdens in Vlaanderen, 134 in Wallonië en 37 in Brussel.

De afgelopen 24 uur werden ook 303 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, iets minder dan vrijdag werd gerapporteerd. Tegelijkertijd mochten 387 patiënten het ziekenhuis verlaten. Intussen liggen nog 5.069 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 92 in vergelijking met gisteren. 1.119 patiënten liggen op intensieve zorge, een daling met 21 patiënten. 809 mensen liggen aan de beademing. Dat zijn er 37 minder dan vrijdag.

In de laboratoria doken de afgelopen 24 uur 1.045 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus op, op een totaal van meer dan 6.600 testen: 608 (58 procent) in Vlaanderen, 298 (29 procent) in Wallonië, en 128 (12 procent) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 11 gevallen (1 procent). Tot nu toe werden in totaal 37.183 bevestigde coronapatiënten geteld: 21.693 gevallen (58 procent) in Vlaanderen, 11.207 (30 procent) gevallen in Wallonië en 3.739 (10 procent) gevallen in Brussel. Voor 544 gevallen (1 procent) waren er geen gegevens over de woonplaats beschikbaar.