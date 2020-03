In Italië worden de lockdown-maatregelen die sinds een week van kracht zijn na 3 april verlengd. Dat heeft de Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte aangekondigd. Italië is het Europese land dat het zwaarst is getroffen door de pandemie.

Er zit niets anders op "dan de genomen maatregelen - zowel die die hebben geleid tot de sluiting van een groot deel van de bedrijven en zelfstandige activiteiten, als die met betrekking tot de scholen - na het verstrijken van de deadline te verlengen", aldus Conte donderdag in de krant Il Corriere della Sera. "We hebben de instorting van het systeem vermeden, de beperkende maatregelen werken en het is evident dat ook wanneer de piek is bereikt en de besmettingen, laat ons hopen over enkele dagen, procentueel beginnen af te nemen, we niet onmiddellijk kunnen teruggaan naar ons leven van voordien", vervolgt de regeringsleider.

De pandemie heeft in Italië tussen dinsdag en woensdag aan een recordaantal van 475 mensen het leven gekost. Daarmee zijn in het land al bijna 3.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Ter vergelijking, in China staat de teller momenteel op meer dan 3.200 doden. Conte verklaarde voorts dat hij niet onmiddellijk van plan is om de beperkende maatregelen nog te verstrengen of uit te breiden, maar dat hij bereid is "om op te treden" indien de beperkingen niet worden gerespecteerd. "We moeten blijk geven van gezond verstand en ons zeer bewust zijn van onze handelingen, er zijn strafrechtelijke sancties voorzien voor overtreders en die zullen dan ook strikt worden toegepast", luidde het.

"Ik ga akkoord met de burgemeesters die ook de openbare tuinen en parken hebben gesloten. Sporten is één ding, iets anders is het wanneer openbare plaatsen worden omgevormd tot ontmoetingsplaatsen, dat is onaanvaardbaar", besluit hij. In enkele noordelijke regio's van Italië, waar de verspreiding van het virus nog niets is geminderd, hebben verschillende lokale politici geopperd dat strengere maatregelen zich opdringen indien het aantal besmettingen de komende dagen niet afneemt. Ze denken dan onder andere aan een verbod op bijvoorbeeld joggen.

De gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, stelde dinsdag nog dat het traceren van de bewegingen van individuen aan de hand van hun mobiele telefoon een "uitstekende oplossing" kan zijn, al gaf hij wel toe dat dit mogelijk een probleem geeft op vlak van privacy.

Sinds ongeveer een week hebben 60 miljoen Italianen het bevel gekregen om thuis te blijven. Verplaatsingen zijn enkel toegelaten om professionele of dwingende redenen en ook elke bijeenkomst is verboden. De scholen zijn ook gesloten. (Belga)