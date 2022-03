Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft verder stijgen. Van 16 tot en met 22 maart waren er elke dag 10.561 nieuwe besmettingen, een stijging met 17 procent in vergelijking met de voorgaande week. Ook het aantal ziekenhuisopnames kende de voorbije zeven dagen een verdere toename, tot gemiddeld 192, of een stijging met 13 procent. Dat blijkt zaterdag uit het online dashboard van Sciensano.

Samen met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wordt ook een toenemend aantal tests afgenomen. Dat waren er van 16 tot 22 maart gemiddeld 37.400, 4 procent meer dan in de week ervoor. Van die testen bleek 30 procent positief. Er lagen vrijdag 2.680 mensen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen, 18 procent meer dan de week ervoor.

Van die groep werden 165 mensen verpleegd op intensive care. Daar wordt wel nog een daling vastgesteld, met 4 procent. Ook het aantal overlijdens daalt nog, zij het heel beperkt.

Van 16 tot en met 22 maart waren er per dag gemiddeld 19,9 overlijdens, een daling met 1 procent.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,11. Bedraagt die waarde meer dan 1, dan neemt de epidemie in omvang toe.

