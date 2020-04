In Frankrijk is dinsdag de kaap van 10.000 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus overschreden. Dat heeft Jérôme Salomon als hoofd van de nationale gezondheidsdienst dinsdag bekendgemaakt. Frankrijk is na Italië, de VS en Spanje het vierde land waar meer dan 10.000 personen stierven door het virus.

Er zijn op een dag tijd in ziekenhuizen nog eens 607 mensen aan de longziekte overleden, een "dagrecord" sinds de uitbraak van de epidemie. In Franse ziekenhuizen zijn sinds begin maart 7.091 mensen bezweken en 3.237 in rusthuizen of andere zorginstellingen. Samen maakt dit 10.328 overlijdens. Sinds maandag zijn er in de rusthuizen en zorginstellingen 820 sterfgevallen bijgekomen, maar dat kan onder meer te wijten zijn aan het feit dat "we uit het weekeinde komen", zei Salomon.

Met een toename van 305 patiënten vertoeven er nu zowat 30.000 mensen in het ziekenhuis en 7.131 van hen in de intensieve zorg. Volgens Salomon betekent een en ander dat de pandemie nog steeds "in opmars" is.

Bovendien is de piek nog niet bereikt, al is de omvang van de epidemie wat aan het afnemen. (Belga)