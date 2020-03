De Nationale Veiligheidsraad steekt dinsdagmiddag opnieuw de koppen bijeen over het coronavirus. "Er is een vraag naar een versterking van de maatregelen, maar ze moeten proportioneel zijn met de situatie", zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bij de start van de vergadering.

De premier, minister-presidenten en de bevoegde ministers zitten dinsdagmiddag opnieuw bijeen in de Lambermont voor overleg over de coronacrisis. De verschillende regeringen gaan er het nieuwste rapport van de experten in de Risk Management Group bespreken en, indien nodig, beslissen om bijkomende maatregelen te nemen, zei premier Sophie Wilmès (MR) dinsdagmiddag al na haar regeerverklaring in de Kamer.

Waals-minister president Elio Di Rupo (PS) bevestigde voor de start van de vergadering dat er inderdaad nieuwe maatregelen op tafel liggen. "Er is een vraag naar een versterking van de maatregelen", zei hij, "maar we zullen dat bespreken". Voor Di Rupo is het vooral belangrijk dat eventuele bijkomende richtlijnen "proportioneel zijn met de situatie", en dat overal in het land, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dezelfde regels gelden. Over welke concrete bijkomende maatregelen het zou gaan, kon Di Rupo niets kwijt. "Er zijn veel dingen mogelijk. Ik denk dat we rekening moeten houden met verschillende aspecten. Er is niet één goede oplossing, anders zouden we die wel kennen. Maar we zullen een oplossing zoeken."

Ook Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) kon voor het overleg niet veel kwijt. "We zullen luisteren naar de specialisten die misschien nieuwe maatregelen zullen voorstellen", zei hij. De minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) had dezelfde boodschap. "Ik denk dat er aanvullende maatregelen genomen zullen worden, maar we moeten goed luisteren naar de mensen die de crisis vandaag beheren op de eerste lijn. We gaan, zoals we al van in het begin hebben gedaan, luisteren naar wat de experten voorstellen." (Belga)