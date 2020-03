De situatie in de ziekenhuizen valt momenteel mee. Dat zei viroloog Marc Van Ranst donderdagmiddag op het VTM NIEUWS. "De vijand staat aan de horizon, de patiënten komen met mondjesmaat binnen. In sommige ziekenhuizen zijn er al wat meer dan in andere."

In de ziekenhuizen is er "een enorme anticipatie, iedereen staat klaar". Van Ranst beklemtoonde dat het belangrijk is dat patiënten met andere aandoeningen zoals een hartinfarct of een beroerte op dezelfde kwaliteitsvolle manier geholpen worden, "en dat garandeert men ook". Achter de oproep voor meer thuisbevallingen kan Van Ranst zich niet scharen. "Het is veel makkelijker om in het ziekenhuis een bevalling 'thuisachtiger' te maken dan een thuisbevalling veilig te maken."

Van Ranst beseft dat de reis- en toerismesector door de strikte maatregelen zeer zwaar getroffen wordt. Maar toch vindt hij het geen goed idee om reisplannen in mei en juni aan te houden. "Zo is bijvoorbeeld de kans om eind mei, begin juni naar Spanje te kunnen reizen heel erg klein". Over het weren van buitenlandse toeristen in eigen land is het moeilijk voorspellingen maken, dat hangt af van de evolutie van het virus in andere landen. "Sowieso moeten we die zaken geregeld herevalueren, we zijn nog maar half maart."

Het weren van bezitters van tweede verblijven aan de kust vindt Van Ranst dan weer geen goed idee. "Ik kan daar begrip voor opbrengen, maar men is aan het nadenken over details van details. Terwijl er belangrijker zaken zijn."