VN-secretaris-generaal António Guterres roept alle regeringen ter wereld op de bescherming van vrouwen tijdens de coronacrisis deel uit te laten maken van hun maatregelenpakket. In een videoboodschap wijst hij op een forse toename van huiselijk geweld in de afgelopen weken.

'Voor veel vrouwen en meisjes is de dreiging het grootst op de plek waar ze het veiligst zouden moeten zijn', aldus Guterres in een verklaring en een video die in verschillende talen is ondertiteld. 'In de afgelopen weken, toen de economische en sociale druk en de angst zijn toegenomen, hebben we een gruwelijke, wereldwijde golf van huiselijk geweld gezien. Ik dring er bij alle regeringen op aan de preventie en het verhelpen van geweld tegen vrouwen onderdeel te maken van hun nationale reactieplannen tegen Covid-19.'

De VN-baas roept op tot het opzetten van noodwaarschuwingssystemen in apotheken en supermarkten. En hij pleit voor veilige manieren waarmee vrouwen ondersteuning kunnen krijgen zonder dat hun misbruikers worden gewaarschuwd. 'Samen kunnen en moeten we overal geweld voorkomen. Van oorlogsgebieden tot in de huizen van mensen, terwijl we er aan werken Covid-19 te verslaan.' (Belga)