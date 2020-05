Limburg is het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Dat blijkt nu ook uit de harde statistieken over de extra sterfgevallen. In Limburg ligt de oversterfte met 117 procent ver boven alle andere provincies. Dat schrijven het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vrijdag.

Statbel, het Belgische Statistiekbureau, heeft donderdag voor het eerst de dagelijkse sterftecijfers van alle doodsoorzaken in ons land verfijnd tot op provinciaal niveau. In de periode tussen 1 maart en 19 april 2020 zijn er in heel België 22.306 sterfgevallen opgetekend. Dat waren er 4.230 meer dan de 18.076 overlijdens in dezelfde periode van het jaar 2018.

Voor de provinciale sterftecijfers vergelijkt Statbel de periode van 15 maart tot 19 april 2020 met de vergelijkbare periode in de voorbije tien jaar (2009-2019). Op 15 maart viel in Limburg de eerste corona­dode te betreuren. In de periode 15 maart tot 19 april stierven dit jaar in Limburg 1.562 mensen. In de afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 720 overlijdens in dezelfde periode. Het percentage extra doden, dat voor het grootste gedeelte toe te schrijven is aan het coronavirus, ligt in Limburg op 117 procent.

Dat is veruit het hoogste cijfer van alle Belgische provincies. De provincie Luik komt op de tweede plaats met 79 procent, gevolgd door Vlaams-Brabant met 70 procent extra doden. In de provincies Oost-Vlaanderen (44,7), Antwerpen (45,9) en West-Vlaanderen (48,5) ligt de oversterfte zelfs onder de 50 procent. Een sluitende verklaring voor de hoge oversterfte in Limburg is er nog altijd niet. (Belga)