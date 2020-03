Openbare bibliotheken vallen onder dezelfde richtlijnen die gelden voor handelszaken en kunnen dus open blijven in de loop van de week, maar moeten sluiten in het weekend. Dat is zondag verduidelijkt op een perspunt van de federale regering naar aanleiding van de corona-pandemie. Zogenaamde 'play-dates' organiseren tussen kinderen, zelfs in openlucht, wordt dan weer afgeraden.

Na twee tweets van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum de voorbije dagen was onduidelijkheid ontstaan over het lot van de openbare bibliotheken in de steden en gemeenten. In een tweet van 13 maart kondigde de FOD aan dat de bibliotheken dicht gingen, in een tweet van het Crisiscentrum een dag later werd gemeld dat ze tijdens de week konden openblijven.

'We hebben strenge maatregelen genomen die nu moeten geïmplementeerd worden', zegt Benoit Ramacker, woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Er zullen nog interpretaties en aanpassingen gebeuren maar op dit moment is de toestand dat de bibliotheken in het weekend moeten sluiten maar in de week kunnen openblijven. Maar het kan dat bepaalde gemeentebesturen om praktische redenen beslissen om de bibliotheken helemaal te sluiten.'

Op verschillende plekken in het land besloten ouders om zaterdag zogenaamde 'play-dates' te organiseren in open lucht, zodat hun kinderen even van de buitenlucht konden genieten en hun teveel aan energie kwijt konden. Viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht raadt dat af. 'Het principe dat we willen hanteren is dat we bestaande groepen niet uit elkaar moeten trekken maar dat we willen vermijden om groepen te gaan mengen', zegt Van Gucht.

'Kinderen die de hele dag in de klas bij elkaar zitten, kunnen bij elkaar blijven maar als je kinderen uit verschillende scholen gaat laten samenspelen, krijg je manieren waarop het virus op nieuwe plaatsen kan geïntroduceerd worden. Ieder contact waarbij mensen samenkomen die normaal niet samenkomen, houdt een zekerr risico in.'