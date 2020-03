Hoewel enkele ziekenhuizen in bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel aardig vol beginnen lopen met coronapatiënten wordt de ziekenhuiscapaciteit in het algemeen 'zeker nog niet getest'. Dat zei viroloog Marc Van Ranst dinsdag in De Ochtend op Radio 1. 'We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. Ons systeem kan nog wel wat aan.'

In de Belgische ziekenhuizen lagen tot gisteren/maandag 1.643 coronapatiënten, van wie 322 op intensieve zorgen. Heel wat gehospitaliseerden dus, maar het gezondheidssysteem 'kan nog wel wat aan', verzekerde Marc Van Ranst in De Ochtend. 'In sommige ziekenhuizen in Antwerpen, Brussel en in een aantal kleinere ziekenhuizen begint het aardig vol te lopen. Maar in het hele land wordt de capaciteit zeker nog niet getest', klonk het. 'Ook op de intensieve afdelingen is nog wel plaats. We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn die er bijvoorbeeld een stuk minder.'

Volgens Van Ranst is het nu vooral zaak om de inspanning om medisch hulpmateriaal zoals mondmaskers of handschoenen te bekomen, vol te houden. Erg breed gaan testen op mogelijke besmettingen met coronavirus is minder prioritair, zegt hij. 'Van iemand testen is nog nooit iemand genezen. Alleen kan je dan beter isoleren, maar we vragen dat nu eigenlijk ook al van iedereen die ziek is, dus dat gaat het verschil niet maken.'

Op dit moment wordt enkel een beperkte groep mogelijke coronapatiënten effectief getest, omdat er anders een tekort dreigt aan testmateriaal. Volgens Van Ranst begint het dreigende tekort aan reagentia nu wel stilaan opgelost te geraken, 'maar ook de wissertjes die nodig zijn om diep in de neus stalen af te nemen, zijn niet oneindig beschikbaar', klonk het. 'Je krijgt een opeenvolging van logische problemen, daar kun je weinig aan doen.'