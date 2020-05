'Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet', vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! (het gemeenschapsonderwijs). 'Permanente evaluatie kan even effectief zijn als examens, maar is veel meer gericht op het ondersteunen van het leerproces. Dat is zeker in deze periode belangrijk.'

Leerlingen die in juni de leerdoelen halen en positief beoordeeld worden door de klassenraad krijgen het A-attest en kunnen over naar het volgende jaar. Wanneer de klassenraad twijfelt, krijgt de leerling in juni nog niet meteen een B- of C-attest. 'We moeten ook op dit vlak fair zijn en deze leerlingen de kans geven om de zomervakantie te benutten om bij te werken', zegt Verdyck. 'Leerlingen verdienen een tweede kans.'

'Er is grondwettelijke vrijheid van onderwijs', reageert minister van Onderwijs Ben Weyts. 'Dat wil zeggen dat niet de minister en niet de koepel, maar de scholen zelf beslissen over evaluaties. Zij kennen hun leerlingen en de situatie het best.'

Tegelijk geeft de minister aan zelf een andere mening te hebben dan het GO!. 'Ik denk persoonlijk dat een of andere vorm van evaluatie zinvol kan zijn. Enerzijds om leerlingen geboeid te houden. Als je nieuwe leerstof geeft en je zegt bij voorbaat dat er niet geëvalueerd wordt, dan dreigen leerlingen af te haken. Anderzijds ook om aan de hand van evaluatie eventuele leerachterstand te kunnen detecteren, zodat je er iets aan kan doen. Zonder evaluatie is dat al een heel stuk moeilijker.'

