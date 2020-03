Asielzoekers die vanaf dinsdag aankloppen bij het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje komen voor een gesloten deur te staan. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) past de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad toe en vermijdt zo dat grote groepen mensen met elkaar in contact komen. Dat meldt Radio 1 en het bericht is bevestigd aan Belga.

Dagelijks gaat het om 100 tot 150 mensen die zich willen registreren en asiel willen aanvragen in ons land, maar nu in de kou blijven staan. Wanneer de vluchtelingen zich aanmelden aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje staan ze vaak in grote groep voor de deur te wachten vooraleer ze zich kunnen registeren. Hen één per één binnenlaten lijkt ook geen optie voor DVZ, want dan blijven ze nog steeds voor de deur samentroepen.

"Op dit moment is er geen enkele registratie voorzien voor deze mensen en dus is er ook geen opvang. Er staat geen datum op hoe lang deze maatregel zal duren. Het is in afwachting van een nieuwe analyse over de verspreiding van het virus in België", meldt Geert De Vulder, woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken.

Aan de poort van het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje hangt in het Nederlands, Frans en Arabisch de boodschap: "Het aanmeldcentrum is vanaf vandaag en tot nader order gesloten". Toch stonden er dinsdagochtend nog een twintigtal vluchtelingen voor de deur, onwetend dat het centrum toe is. De asielzoekers reageerden verontwaardigd op het nieuws van de sluiting. "Ik heb een afspraak en ze zeiden me dat ik me vandaag hier moest aanmelden. Waarom werd ik niet verwittigd? ", oppert een man. "We krijgen hier absoluut geen informatie of geen redenen", zegt een andere man, met kind aan de hand. "Ik slaap al drie weken op straat met mijn kinderen en vrouw. Net nu ik eindelijk een bevelschrift heb gekregen om binnengelaten te worden, sluiten ze zonder waarschuwing. Wat moeten wij nu doen?"

Uiteindelijk ging de poort van het aanmeldcentrum toch op een kier open en werd de asielzoekers meegedeeld dat vanwege het coronavirus het aanmeldcentrum niet opent. Voor verdere informatie moesten ze zich naar de andere ingang van het Klein Kasteeltje begeven, maar ook daar stonden bewakers met een dranghek om hen de toegang te weigeren en enkel te informeren.