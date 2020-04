De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) zijn in maart 4.723 keer moeten tussenkomen in gezinnen waar de situatie voor het kind erg verontrustend was. Dat is een stijging van 52 procent, zo staat donderdag in de kranten van Mediahuis.

De CLB's van de verschillende netten hebben voor het eerst cijfers ­ver­zameld over de effecten van de coronacrisis. Verge­leken met dezelfde maand vorig jaar is in maart 2020 het aantal interventies in gezinnen geëxplodeerd, zo blijkt daaruit. Voor problemen thuis moesten CLB-medewerkers 7.681 keer tussenkomen, dat is een stijging van 38 procent. In verontrustende situaties moest het CLB 4.723 keer tussenkomen.

Het gaat om situaties waar mishandeling of misbruik dreigt. Daar gaat het om een stijging van 52 procent. 'Ik ben enorm geschrokken van de cijfers', zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's. 'We focussen nu hard op de leerachterstand die jongeren dreigen op te lopen, maar we moeten ook echt aandacht hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen.' (Belga)