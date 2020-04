Van de 190 overlijdens vonden er 91 plaats in de ziekenhuizen. Nog eens 97 werden gemeld in de woonzorgcentra. Daar is 36 procent van de overlijdens door het coronavirus bevestigd via testen.

Er zijn 1.496 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 602 in Vlaanderen, 646 in Wallonië en 106 in Brussel. Van de overige 142 gevallen is er geen informatie over de woonplaats. In totaal zijn er in ons land 44.293 bevestigde gevallen.

De voorbije 24 uur waren er 210 nieuwe opnames in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 172 tegenover een dag eerder. In totaal zijn nu 4.355 patiënten opgenomen. Daarvan liggen 970 patiënten op intensieve zorgen, wat een daling is met 23 patiënten in de voorbije 24 uur. In de ziekenhuizen worden 681 mensen beademd.

Verder zijn 10.122 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 322.

Viroloog Steven Van Gucht stelt dat een versoepeling van de maatregelen mogelijk is, maar benadrukt dat de algemene maatregelen goed opgevolgd moeten worden. 'Blijf thuis als je je ziek voelt, respecteer de afstand en was je handen', klinkt het. (Belga)