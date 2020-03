Bij de bestelling van mondmaskers die ons land geplaatst heeft, is er mogelijk sprake van fraude door een producent in Turkije. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zondagavond. Het dossier is overgemaakt aan het federaal parket.

De leverancier heeft in principe nog tot middernacht om de maskers te leveren. 'Maar de kans dat dat gebeurt, is miniem', luidt het.

Samen met haar beleidscel en de administraties onderzoekt De Block intussen alternatieve pistes. 'Begin volgende week verwachten we een eerste, beperkte lading maskers. Die zullen we onder onze zorgverleners verdelen. Daarnaast hebben we verschillende contacten met andere leveranciers die nu in een stroomversnelling komen. We hopen binnenkort met goed nieuws daarover te komen', zegt de minister.

Viroloog Marc Van Ranst en de voorzitter van het zorgnetwerk Emmaüs, Inge Vervotte, hadden vanochtend in De zevende dag reeds gewaarschuwd dat de mondmaskers die de overheid heeft besteld voor zorgmedewerkers die in aanraking komen met het coronavirus, er niet dreigen te komen.

België plaatste enkele weken geleden een grote bestelling voor mondmaskers en andere soorten van beschermingsmateriaal in het kader van een Europese groepsaankoop. Maar die bestelling laat dus op zich wachten. 'De levertijd loopt nog, maar dat venster om maskers te krijgen, dat is aan het sluiten", waarschuwt Van Ranst. 'Men doet heel erg zijn best, maar het is niet zeker dat die er gaan komen. En dan is dat een heel groot probleem. We hebben die maskers echt wel nodig.'

Volgens Vervotte circuleren er geruchten dat de bestelling er zelfs helemaal niet zal komen. 'We hopen dat we daar zo snel mogelijk bevestiging van krijgen. Dit gaat om een bestelling van 5 miljoen euro waarvan een groot gedeelte naar de huisartsen zou gaan en een deel zou verdeeld worden naar de ziekenhuizen.' Als de maskers er niet zouden komen, zou dat een 'drama' zijn en zou het zorgpersoneel in een 'onveilige en onverantwoorde situatie' terechtkomen, aldus de oud-minister. (Belga)