Het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano en het Instituut Tropische Geneeskunde (ITG) gaan bestuderen in welke mate gezondheidswerkers in ziekenhuizen in contact zijn gekomen met COVID-19. Het onderzoek naar de blootstelling zal onder meer inzicht geven over het effect van de beschermingsmaatregelen in de sector.

De instituten zullen gedurende 5 maanden 850 gezondheidswerkers volgen die representatief zijn voor het betrokken gezondheidskorps. Van de studiepersonen zal bekeken worden of ze drager zijn van het virus, en of ze antilichamen tegen het virus in hun bloed hebben. Daarmee hoopt de studie te ontdekken in welke mate Covid-19-infecties voorkomen bij gezondheidswerkers, ook bij hen die geen of milde symptomen hadden, en in welke mate ze immuniteit of weerstand hebben opgebouwd.

"Dit onderzoek zal meer inzicht geven over de verspreiding van COVID-19 onder de gezondheidswerkers in de Belgische ziekenhuizen", zegt Els Duysburgh, epidemiologe bij Sciensano en coördinator van de studie. "We zullen nagaan hoe die situatie de komende 5 maanden evolueert. Dat moet ons ook meer leren over het effect van de beschermingsmaatregelen die in de sector worden toegepast."

"Als we antilichamen vinden, doen we ook een test waarmee we de hoeveelheid antilichamen meten die in staat zijn om het virus onschadelijk te maken bij die persoon", licht Kevin Ariën van het ITG verder toe. "Dat zegt dus iets over de kwaliteit van de antilichamen en of de persoon immuniteit heeft opgebouwd tegen de ziekte. Die informatie is belangrijk, want hoe meer mensen immuniteit opbouwen tegen COVID-19, hoe groter de kans dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt."