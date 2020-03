Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Dat meldt het kabinet-De Block in een persbericht.

Artsen kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg. Dat is vandaag beslist door het Verzekeringscomité van het Riziv. Het Riziv bekijkt ook op welke manier het andere zorgverleners kan ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

'Er wordt op dit moment zeer veel gevraagd van onze artsen. Zij werken dag en nacht in de strijd tegen Covid-19. Het is belangrijk dat ze daar ook correct voor vergoed worden, en dat brengen we in orde met deze regeling. Het Riziv bekijkt momenteel hoe we onze andere zorgverleners kunnen ondersteunen, want ook zij leveren uitzonderlijke inspanningen in de strijd tegen Covid-19', aldus De Block.

De regeling gaat met onmiddellijke ingang in. Artsen krijgen een vergoeding voor medische adviezen via de telefoon in twee gevallen:

met het oog op 'triage' en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19

om de continuïteit van zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19 (immunodepressie, ouderen, etc.).

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Als een ziekteattest nodig is, kunnen ze dat per post versturen naar de patiënt. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.