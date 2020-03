De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg vragen aan de federale overheid en het Rode Kruis een lockdown voor de asielcentra in hun gemeente. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

'We vragen om er tijdelijk gesloten centra van te maken, omdat er heel veel signalen zijn dat bewoners de social distancing niet naleven', zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V).

'Iedereen moet gelijk voor de wet zijn, zowel binnen als buiten het centrum. Het kan niet dat er twee snelheden zijn', vult burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (SP.A) aan. Woensdag vindt er overleg tussen beide gemeenten, Fedasil en het Rode Kruis plaats.

Maandag besliste de gemeente Koksijde al om het asielcentrum op haar grondgebied in lockdown te plaatsen, omdat de bewoners zich niet aan de regels van social distancing hielden. Dat gebeurde zonder medeweten van het Rode Kruis, en ook Fedasil betreurde de eenzijdige beslissing van de gemeente Koksijde.

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg, Yzermans en Kauffmann, willen de sluiting niet zelf opleggen, maar trekken wel samen aan de alarmbel. 'Wij hebben de vraag gesteld of er verstrengde maatregelen kunnen komen. We zien dat de bewoners social distancing niet garanderen en ook binnen het noodopvangcentrum horen we dat ze er niet dezelfde regels als wij naleven', legt Kauffmann uit. 'Wij vragen een tijdelijk gesloten centrum, voor hun eigen veiligheid en ook die van onze inwoners. Dat is een stukje zelfbescherming, maar daar zitten ook 500 mensen samen. Stel je voor dat daar ook corona aanwezig is.'

'Je kan niet vragen van de mensen om de regels te respecteren, als dat in het centrum anders wordt benaderd. Het is niet omdat je in een bepaald gebied leeft, dat het anders moet worden aangepakt. Ze leggen de regels in het centrum wel op, maar als ze niet worden gerespecteerd, is er een andere methode nodig', stelt Yzermans. 'Het gaat over een aantal dingen: sommigen lopen nog in groep naar de bushalte, of ze gaan samen wifi zoeken. Ze lopen voor zichzelf risico en voor de anderen. Het is in hun eigen belang en dat van hun gezondheid dat ze mee op de kar stappen van dezelfde principes.'

Nog voor de vraag van beide Limburgse gemeenten had het Rode Kruis dinsdag laten weten dat de asielcentra in Vlaanderen waaraan het logistieke ondersteuning biedt, niet in lockdown gaan. De gemeenten Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren vragen een dringend overleg met het doel verdere dwingende stappen te vermijden. Als er na het overleg van woensdag maatregelen worden genomen, heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen voor de andere asielcentra van het Rode Kruis.

'Wij slaken nu samen de noodkreet, omdat beide centra door het Rode Kruis worden uitgebaat. Maar maandag was er ook al Koksijde, dus ik denk dat deze problematiek niet alleen bij ons leeft. We vragen daarom om deze maatregel op federaal niveau te nemen en ons als lokaal bestuur niet aan ons lot over te laten', stelt Kauffmann. 'Ik heb duidelijk gesteld dat ik een zeer ernstige wijziging van de koers wil', besluit Yzermans. (Belga)