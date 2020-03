Het twaalfjarig meisje van wie het nationaal crisiscentrum dinsdag het overlijden heeft gemeld, liep school in de Gentse freinetschool De Harp. Het slachtoffer is "sinds 13 maart niet meer naar school of de opvang gekomen", meldt het Gentse stadsbestuur, "en had geen contact meer met het team. Vrijdag zal dit intussen 3 weken zijn."

De stad Gent en het schoolteam betuigen hun medeleven en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden. "We vragen iedereen om de familie de rust en de ruimte te geven die ze nodig hebben om hiermee om te gaan", aldus de mededeling. "We vragen ook aan de pers om geen private informatie te delen en om geen contact te nemen met de familie of met de school, ouders of klasgenoten." De school voorziet via het CLB gespecialiseerde zorg en opvang. "Maar ook om vragen te beantwoorden van mensen die zich ongerust maken", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

De situatie wordt opgevolgd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat ook beslissingen neemt over eventuele 'contact tracing'. Er is dinsdagmiddag geen melding van andere kinderen in de bewuste school die zware klachten zouden hebben of gehospitaliseerd zijn. "De school zal dit via de digitale kanalen met experts in rouwverwerking opnemen.

In eerste instantie met de klasgenootjes, maar ook met andere leerlingen", zegt Decruynaere. Voor de school en de jonge leerlingen is het een moeilijk verlies dat gezien de sluiting niet gezamenlijk verwerkt kan worden. Een jong overlijden "is altijd diep tragisch", zegt Decruynaere. "Maar hier is het bijzonder pijnlijk dat ook de manier van afscheid nemen heel beperkt is." De school zal samen met het gezin bekijken wat de gepaste manier is om dat op de juiste manier te doen.

"Dit is bijzonder tragisch", reageert ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). "Als mens en als vader ben ik erg diep getroffen. Gent en het hele land zijn verenigd in een immens verdriet. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar het gezin, de familie en de schoolgemeenschap De Harp. Als stad zullen we hen ten volle ondersteunen in deze ontzettend moeilijke periode"

Het plotse overlijden van het jonge slachtoffer is niet in lijn met de opvatting dat jonge mensen de ziekte gemakkelijk overwinnen. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht beklemtoont dinsdag "dat dit uitzonderlijk is".