Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 37. Het gaat om een stijging met 16. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

Er zijn in totaal nu 2.257 bevestigde besmettingen in ons land, een stijging met 462. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest. In de ziekenhuizen zijn 203 extra patiënten met COVID-19 opgenomen.

Dat brengt het totaal op 837 patiënten.

164 liggen op intensieve zorgen, van wie er 114 worden beademd. Sinds 13 maart hebben in totaal al 204 personen het ziekenhuis kunnen verlaten.

'Cijfers in de lijn der verwachting'

De stijgende aantallen liggen in de lijn der verwachting, zeggen De Gucht en André. "We bevinden ons nog altijd duidelijk in de stijgende fase van de epidemie. Dat zien we aan de cijfers, vooral het aantal hospitalisaties neemt nog steeds sterk toe", zegt die eerste. "We wisten dat dit nog een tijdje ging doorzetten en we kunnen ons de komende dagen aan nog een stijging verwachten."

De impact van verschillende maatregelen die de overheid heeft opgelegd in de strijd tegen het coronavirus, zal naar verwachting pas vanaf volgende week ook echt in de cijfers te zien zijn. "Ik vermoed wel dat als we de maatregelen niet hadden ingeroepen, we nu waarschijnlijk al hogere cijfers gehad zouden hebben", aldus Van Gucht. "Dus ik denk dat er zeker al een impact is. Maar om echt een impact op de curve te zien, moeten we nog wachten tot volgende week."

Van Gucht beklemtoont overigens dat er geen capaciteitstekort dreigt in de ziekenhuizen. "België heeft op dat gebied een zekere luxe. Verhoudingsgewijs hebben wij heel wat intensivecarebedden en heel wat beademingsapparatuur", zegt Van Gucht. Momenteel telt ons land 1.900 bedden op intensivecareafdelingen met beademingsapparatuur. "We weten ook dat onze hospitalen volop aan het werken zijn om indien nodig die capaciteit nog te kunnen opdrijven. Er is op dit moment dus geen tekort aan bedden. We kunnen dit nog aan."

Voorts benadrukken de interfederale woordvoerders dat mensen die griepachtige symptomen ontwikkelen of bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, niet moeten panikeren. "Het is zo dat het merendeel van de infecties mild verloopt en voor het merendeel van de personen volstaat het om thuis uit te zieken. Het is maar een klein deel van de mensen dat echt complicaties ontwikkelt. Dus er is geen reden tot paniek wanneer u koorts of griepachtige symptomen ontwikkelt", aldus Van Gucht.