De beslissing om uitvoervergunningen te geven voor medisch materiaal is conform de Europese en de Belgische wetgeving en gebeurt onder strikte voorwaarden. Dat stelt de regering maandag in een reactie op berichten dat ons land mondmaskers uitvoerde ondanks een tekort in eigen land, ondertekend door premier Sophie Wilmès, vicepremier Alexander De Croo en de ministers Philippe De Backer, Nathalie Muylle en Philippe Goffin.

Sinds 15 maart vraagt de Europese Commissie dat de lidstaten voor een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen vergunningen afleveren alvorens een export kan plaatsvinden. Deze verplichting werd op 23 april in licht gewijzigde zin verlengd tot 25 mei. De toegekende exportvergunningen zijn geen gunsten maar rechten op basis van de uitzonderingen die de verordening toekende, benadrukt de regering.

In ons land heeft de FOD Economie een overleggroep opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken ministeriële departementen: Economie, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, FAGG en de Corona-shortagesgroep. Die adviseert de FOD bij het afgeven van een vergunning. Bij twijfel wordt het Clearinghouse van de Europese Commissie geconsulteerd.

Er vier soorten vergunningen afgeleverd. Het gaat om vergunningen voor humanitaire doeleinden (quasi uitsluitend Artsen zonder Grenzen die hun belangrijkste depot in België hebben) en voor in België actieve bedrijven die aanwezig zijn in het buitenland en nood hebben aan beschermingsmiddelen voor hun eigen personeel in het buitenland. Daarnaast gaat het om vergunningen voor bedrijven die contractuele verplichtingen hebben voor goederen waarvoor volgens de Taskforce Shortages geen schaarste is op de Belgische markt. Het gaat om een bedrijf dat in België zijn regionaal depot voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika heeft en dat ook aan de Belgische Corona-Taskforce levert wat het vraagt.

Voor andere bedrijven betreft het materiaal waar geen gebrek aan was of niet geschikt voor medisch gebruik gezien te lage kwaliteit in kleine hoeveelheden. Tenslotte worden vergunningen afgeleverd voor giften of zendingen naar familieleden omwille van de humanitaire context. De regering benadrukt dat het Monaco-verhaal dat in de pers verscheen fout is. Monaco valt niet onder de verordening omdat het geen deel uitmaakt van de interne markt, wel van de douane-unie.

De maskers waren in China besteld en via Bierset naar Monaco doorgevoerd. Ze wijst er ook op dat België in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland geen uitvoerverbod heeft opgelegd voor goederen die binnen de interne markt verhandeld worden. Als men zijn grenzen sluit, dan krijgt men ook niet meer binnen, luidt het. (Belga)