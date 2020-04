In Vlaanderen sterven meer mensen dan normaal sinds de coronacrisis, maar er zijn grote regionale verschillen. Roeselare, Kortrijk en Hasselt tellen meer dan dubbel zoveel doden als normaal. Dat blijkt donderdag uit een rondvraag van De Tijd bij elf Vlaamse centrumsteden.

Tijdens de laatste week van maart zijn in Hasselt 63 mensen gestorven, in de eerste week van april 67. De vorige jaren stierven er gemiddeld 24,9 mensen per week. Daarmee is Hasselt de centrumstad die de sterfte het sterkst ziet stijgen. In de laatste week van maart en de eerste week van april was dat 153 en 169 procent meer. Ook Kortrijk en Roeselare registreerden in die week een pak meer overlijdensaktes dan normaal, respectievelijk 113 en 99 procent meer.

De verschillen met de andere steden zijn groot. Aalst, Brugge, Leuven, Antwerpen, Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende landen onder het Vlaamse gemiddelde van 77 procent oversterfte. In Mechelen stierven in de laatste week van maart veel meer mensen dan elders, in de eerste week van april liep de oversterfte ongeveer gelijk met het gemiddelde.

De aktes worden opgemaakt op de plaats van overlijden, niet waar de overledene woont. In de regio's rond de hardst getroffen steden zijn relatief meer coronabesmettingen vastgesteld. De boosdoener is naar alle waarschijnlijkheid het coronavirus, maar helemaal zeker is dat niet. Niet elke dode wordt als corona­dode geregistreerd. (Belga)