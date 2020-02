Op de militaire luchthaven van Melsbroek zijn de Belgen en mensen uit verschillende andere Europese landen aangekomen die uit China zijn geëvacueerd wegens de uitbraak van het coronavirus. De Belgen zullen normaal gezien twee weken in quarantaine blijven.

De Europeanen, onder wie negen Belgen en drie van hun naasten, hebben er een lange reis op zitten. Ze werden eerst van China naar Istres, bij Marseille in Frankrijk, gevlogen. Daar vertrokken ze na enkele controles richting Brussel. De Belgen worden in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De andere Europeanen reizen verder naar hun thuislanden.

Een twintigtal passagiers van een vliegtuig dat zondag vanuit China in Frankrijk aankwam, zijn op het tarmac van de luchthaven gebleven in afwachting van een test, want ze vertoonden symptomen van besmetting met het nieuwe coronavirus, zo heeft de Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn zondag gezegd.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners die op Melsbroek zijn geland, worden op de Belgische militaire luchthaven eerst medisch onderzocht. Dan gaan ze per bus naar de vliegbasis Eindhoven.

Na aankomst in Eindhoven en controle op eventuele gezondheidsklachten worden de zeventien volwassenen eerst naar een centrale opvang gebracht. Waar is nog niet bekend. Daarna moeten ze veertien dagen in quarantaine.

